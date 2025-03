"Sarney foi peça-chave da Nova República", diz senador Jorge Kajuru

Em discurso realizado no Senado Federal, Jorge Kajuru (PSB-GO) disse que o ex-presidente José Sarney foi peça-chave para a construção da Nova República, ao romper com os militares e assumir uma chapa de oposição à ditadura, em 1985. A fala aconteceu nesta terça-feira (18/3) por ocasião da sessão solene em homenagem a Sarney, pelos 40 anos de redemocratização do país.

Em sua fala, Kajuru lembrou que a transição democrática acabou com a censura no país e legalizou os partidos políticos, que haviam sido proibidos durante o regime militar. Nesses 40 anos, a democracia permitiu que o povo brasileiro pudesse eleger sem restrições todos os seus representantes, com eleições livres e periódicas, que se tornaram rotina no calendário político do país, lembrou o senador.

“As instituições funcionam dentro da normalidade. Se hoje estamos aqui é porque podemos contar com a experiência, determinação e ousadia de um irretocável nome público, José Sarney”, destacou Kajuru, responsável pelo requerimento que deu origem à homenagem. Foi após a posse de Sarney como presidente que o país abriu caminho para elaborar a Constituição Federal de 1988, o principal instrumento democrático do Brasil.

Além do Senado, que está com uma programação durante toda a semana para lembrar as quatro décadas da democracia no país, a Câmara dos Deputados realizará homenagem amanhã (17), no plenário Ulysses Guimarães, ao ex-presidente.