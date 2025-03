Bolsonaro comemora aniversário de 70 anos em live

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa 70 anos nesta sexta-feira (21/3). O político comemorou o aniversário em uma transmissão ao vivo, na noite de quinta-feira (20/3), ao lado de sua esposa e ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, do filho e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do advogado Paulo Cunha Bueno. Os filhos Carlos e Eduardo — que se licenciou do mandato de deputado federal e está nos Estados Unidos — parabenizaram o pai por meio de videoconferência.

Bolsonaro completa 70 anos às vésperas do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a denúncia de tentativa de golpe de Estado. Ele e mais sete aliados serão julgados na próxima terça-feira (25/3). Na transmissão ao vivo especial de aniversário, Bolsonaro dedicou o primeiro pedaço de bolo ao advogado Paulo Bueno, que o representa no processo que será analisado pelo STF.

Quem é Bolsonaro?

Nascido em Glicério (SP), em 21 de março de 1955, Jair Bolsonaro é descendente de imigrantes italianos, que chegaram ao Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Filho de Percy Geraldo Bolsonaro e de Olinda Bonturi Bolsonaro, Jair é casado com Michelle, com quem teve a filha caçula, chamada Laura. Atualmente, o ex-presidente mora em Brasília, na Região Administrativa Jardim Botânico.

Jair Bolsonaro é pai de cinco filhos. Além de Laura, que fará 15 anos em 2025, os filhos do político são Flávio, Carlos, Eduardo e Renan, que foram, respectivamente, eleitos como senador pelo Rio de Janeiro; vereador também pelo Rio de Janeiro e deputado federal por São Paulo e vereador por Balneário Camboriú.

Formação

Bolsonaro entrou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército aos 17 anos e, depois, na Academia Militar das Agulhas Negras, formando-se em 1977, integrando o setor de paraquedismo da corporação. Na escola superior do Exército, formou-se em Educação Física.





























Quando integrava o Exército, Bolsonaro ficou preso durante 15 dias por escrever um artigo na revista Veja em que reclamava das condições salariais dos militares. Em 1987, a Veja publicou que Bolsonaro e outro oficial planejavam explodir bombas-relógio em unidades militares do Rio de Janeiro. Ele foi condenado por unanimidade pelo Conselho de Justificação Militar, mas recorreu ao Supremo Tribunal Militar e foi absolvido.



Na política

Bolsonaro entrou na vida pública como vereador pelo antigo Partido Democrata Cristão. Empossado em 1989, ele deixou o cargo em 1991 para se tornar deputado federal. O político passou sete mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados.



Já em outubro de 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República com 55,13% dos votos, pela Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos (PSL/PRTB). Durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais, o político levou uma facada na barriga. Ele desenvolveu um quadro de obstrução intestinal após o atentado. Em 2022, Bolsonaro tentou a reeleição, mas foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 2023, Bolsonaro foi declarado inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho de 2022.

Tentativa de golpe de Estado

Em fevereiro, a Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado. Entre os crimes que o ex-presidente é acusado estão organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A PGR destacou que a organização criminosa tinha como líderes o então presidente da República, Bolsonaro e o candidato a vice-presidente, Walter Braga Netto. Aliados a outras pessoas, civis e militares, eles tentaram impedir, de forma coordenada, que o resultado das eleições presidenciais de 2022 fosse cumprido.

Segundo os advogados do ex-presidente, a denúncia apresenta “precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos”.