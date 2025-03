Prestes a se tornar réu, Bolsonaro convoca ato pró-anistia em São Paulo

Pouco mais de uma semana após o ato esvaziado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou mais uma mobilização pró-anistia, para 6 de abril, na Avenida Paulista, em São Paulo, às 14h. O anúncio foi feito pelas redes sociais.

Inelegível até 2030 pelas condenações de abuso de poder político e desinformação sobre o sistema eleitoral durante as eleições presidenciais de 2022, em decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro é um dos envolvidos na denúncia por participação na trama golpista feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que será analisada a partir de amanhã (25/3), no Supremo Tribunal Federal (STF). Caso seja aceita, Bolsonaro se tornará réu.

Analistas e políticos da oposição avaliam que as mobilizações de apoio à anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, convocadas pelo clã Bolsonaro e seus aliados, é uma tentativa de anistiar, por tabela, o ex-presidente.

Com pouca adesão, o ato na capital fluminense no último dia 16 reuniu menos de 2% do público previsto.







