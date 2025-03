Damares é alvo de críticas da direita por defender Hugo Motta

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) recebeu críticas de perfis de direita nas redes sociais após uma declaração durante evento do Republicanos voltado para mulheres, na última sexta-feira (21/3), em Brasília. Durante o encontro, Damares saiu em defesa do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara.

A polêmica começou quando uma participante do evento, a pedagoga Tereza Elvira Vale, mãe de um dos foragidos dos atos de 8 de janeiro, questionou uma fala de Motta. Em sessão na Câmara, na quarta-feira passada (19), durante evento em homenagem aos 40 anos da redemocratização, o parlamentar celebrou o fato de o Brasil não ter exilados políticos nem perseguições por preferências partidárias.

Leia também: Alessandro Vieira apresenta PL para reduzir pena por 8 de janeiro

Em resposta, Damares demonstrou apoio à Motta e ao presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. “As mulheres republicanas confiam nos seus líderes. Quero dizer, em decorrência da manifestação que teve aqui, que as mulheres republicanas do Brasil acreditam no presidente da Câmara dos Deputados e no presidente nacional do Republicanos. Eles merecem ser aplaudidos de pé”, declarou a senadora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A afirmação repercutiu negativamente nas redes sociais. Críticos apontam que, ao endossar a fala de Motta, Damares estaria ignorando a situação dos presos pelos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes.

Leia também: Dino segue Moraes para condenar mulher que pichou estátua do STF por participação em atos golpistas

Entre as reações, o jornalista Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira desde 2021, usou o X (antigo Twitter) para atacar a parlamentar. “Só é mais uma analfabeta funcional que usa palavras ao vento e faz de tudo para manter a própria sobrevivência em um autoengano que a coloca numa sedação quase intransponível”, escreveu.

O Correio procurou a senadora, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro