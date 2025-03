AGU elabora parecer para definir limites da atuação de Janja em viagens oficiais

A Advocacia-Geral da União (AGU) está preparando um parecer para definir os limites de atuação da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, durante viagens oficiais. A iniciativa, solicitada pelo Palácio do Planalto, visa estabelecer parâmetros claros sobre os direitos e deveres do cônjuge presidencial, especialmente no uso de recursos públicos e na transparência de suas atividades.

A medida surge em meio a críticas da oposição e busca proporcionar segurança jurídica ao trabalho voluntário da primeira-dama, cuja presença tem sido constante em compromissos oficiais ao lado do presidente. A expectativa é que o parecer seja divulgado na mesma semana em que Janja representará Lula na Cúpula Nutrição para o Crescimento, em Paris.

Contexto internacional e embasamento jurídico

Para embasar a normatização, a AGU também pretende incluir no parecer referências históricas sobre como outros países lidam com o papel de cônjuges de chefes de Estado. Em democracias consolidadas, como França e Estados Unidos, a figura da primeira-dama tem funções bem definidas, variando entre representação institucional e coordenação de projetos sociais.

No Brasil, no entanto, a ausência de regulamentação sobre a participação da esposa do presidente em eventos oficiais tem sido alvo de contestações. Em alguns casos, opositores questionam o uso de estrutura pública para compromissos de Janja. Até o momento, ações judiciais movidas contra ela não prosperaram.