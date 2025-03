Neymar Jr recorre à Justiça contra garota de programa após polêmica

A polêmica envolvendo Neymar e a garota de programa, Any Awuada, teve novos desdobramentos. Após o colunista Léo Dias se desculpar e afirmar que a influenciadora não apresentou provas contra o atleta, o jogador vai recorrer à Justiça contra a "Ruiva do Job".

De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, Any Awuada será indiciada pela polícia e processada por difamação, injúria e falsificação. Além de Neymar Jr, Neymar Pai também entrou na briga judicial. A mulher afirmou que o pai do atleta chegou a oferecer cerca de R$ 80 mil para não divulgar o vídeo dos dois juntos.

Para quem não acompanhou, a polêmica teve início após o helicóptero de Neymar ser visto sobrevoando em uma chácara, no interior de São Paulo. Segundo o colunista Léo Dias, o marido de Bruna Biancardi estaria no local onde teria ocorrido uma festinha particular envolvendo garotas de programa.

Any Awuada, por sua vez, afirmou que o famoso passou a noite com ela e uma segunda pessoa. Além das declarações polêmicas, um suposto vídeo estaria em jogo. Léo Dias chegou a ofertar R$ 40 mil pelo material, entretanto, Neymar Pai teria arrematado pelo dobro do valor.

Segundo Feltrin, ex-amigas da moça afirmam que ela é mitômana - transtorno psicológico de pessoas que mentem compulsivamente. Durante a sua participação em podcasts, a influenciadora chegou a afirmar que estaria esperando um filho do atacante do Santos.