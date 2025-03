"Fragilidade nas acusações", diz Zucco sobre denúncia da PGR

O parlamentar comentou que, na próxima semana, serão apresentadas as assinaturas do projeto de anistia em regime de urgência - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O líder da oposição na Câmara dos Deputados e membro da mesma organização partidária de Jair Bolsonaro (PL), deputado federal Luciano Zucco (RS), compareceu logo cedo ao Supremo Tribunal Federal (STF) para prestar apoio ao ex-presidente. Em conversa com a imprensa ao fim da apresentação da defesa dos denunciados do Núcleo 1, Zucco disse que os advogados mostraram “a fragilidade das acusações”.

O deputado reforçou que “a oposição na Câmara fará a sua obstrução como uma ação clara de repúdio ao que nós estamos vendo numa semana onde se libertam possíveis envolvidos em lava-jato de bilhões de dólares e condenam uma mãe”, disse, ao criticar as condenações feitas pelo STF aos envolvidos no atentado de 8 de janeiro, no Palácio do Planalto.

“A Débora, que por causa de um batom e de uma frase repetida por um ministro, está sendo condenada a 14 anos”, exemplificou o deputado. “Vamos reverter (a decisão) na Justiça porque, até agora, o que parece é que há um movimento político e não jurídico em torno das acusações, não só do presidente Bolsonaro, mas também dos demais envolvidos”, completou.

Enquanto Zucco reforçava o apoio ao ex-presidente, Bolsonaro deixou a Corte sem falar em público. A expectativa é que ele se pronuncie até o fim do dia de hoje, já que retornará ao STF para acompanhar a votação do relator, o ministro Alexandre de Moraes.

“O ex-presidente estava agora com a gente, está muito tranquilo, gostou também da defesa”, relatou Zucco sobre Bolsonaro. O líder da oposição na Câmara dos Deputados criticou a escolha dos ministros para julgar a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR). “Muitos deveriam, inclusive, ser impedidos de votar contra o presidente Bolsonaro, poderia citar inclusive o ministro Flávio Dino, que já de forma ostensiva disse que é contra”, disse.

Zucco comentou que, na próxima semana, por ocasião do retorno do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), que está em viagem ao exterior com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva, serão apresentadas as assinaturas do projeto de anistia em regime de urgência para que seja votado em plenário do Congresso Nacional.

“O lado técnico aqui hoje mostra que não houve golpe algum e que a gente precisa, neste momento, em que tenhamos aqui a possibilidade de voltar para nossas casas, liberar essas pessoas que estão sendo presas injustamente”, observou o deputado.