Atos antidemocráticos

8/1: Moraes condena mulher que pichou estátua do STF a 14 anos de prisão Ministro relator do processo na 1ª Turma do STF determinou, ainda, o pagamento de R$ 30 milhões por danos morais coletivos. Julgamento no plenário virtual do Supremo segue até o dia 28