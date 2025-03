Bolsonaro ironiza Dino em postagem no X em meio a julgamento no STF

Bolsonaro durante julgamento do inquérito do golpe - (crédito: Antonio Augusto/STF)

Presente no julgamento que decidirá se ele se tornará réu por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou nesta terça-feira, 25, um vídeo no X (antigo Twitter), ironizando o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. O ministro Flávio Dino não sabia que a tal minuta do golpe já estava na rede social antes mesmo de acharem no celular do Anderson Torres", diz a publicação.

O vídeo mostra um trecho da sustentação oral de Eumar Novacki, advogado do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres. Próximo ao encerramento, Dino faz uma pergunta sobre a data 12 de dezembro de 2022, mencionada por Novacki durante sua argumentação.

Ele diz "não ter captado" o que ocorreu no dia citado. O advogado explica, repetindo que, segundo a defesa de Torres, trata-se da data de publicação do texto que ficou conhecido como "minuta do golpe" na internet.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O rascunho previa intervenção no Poder Judiciário para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e convocar novas eleições. Segundo as investigações da Polícia Federal (PF), Bolsonaro teria tido participação direta em sua elaboração.

O julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o "núcleo um" dos denunciados teve início nesta terça-feira, 25. Além de Bolsonaro, fazem parte do grupo: Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira, Mauro Cid, Almir Garnier, Alexandre Ramagem e Anderson Torres.

A sessão foi encerrada por volta das 17h18 e o julgamento será retomado às 9h30 da quarta-feira. Jair Bolsonaro foi embora pelo estacionamento do subsolo do STF. A participação dele nas sessões foi marcada por momentos de "seriedade, tensão e sonolência".