Lula quer iniciar negociação Mercosul-Japão no segundo semestre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (26/3) querer iniciar as negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Japão já no segundo semestre deste ano, quando o Brasil assume a presidência do bloco sul-americano.

A fala ocorreu durante declaração conjunta à imprensa ao lado do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, em Tóquio. O petista destacou ainda a intenção de aumentar o fluxo comercial entre os dois países. Os dois líderes assinaram uma série de acordos de cooperação, após reunião bilateral a portas fechadas.

Leia também: Lula pedirá a premiê abertura do mercado do Japão para carne brasileira

“Espero lançar negociações de um acordo com o Japão durante a presidência brasileira do Mercosul no próximo semestre”, declarou Lula, ao lado do premiê japonês.

Até o momento, houve conversas entre Brasil e Japão sobre a possibilidade de um acordo, com o lado japonês demonstrando disposição para negociar. Porém, ainda não houve nenhum tipo de discussão formal para avançar no tema. Um dos objetivos da visita de Lula ao país foi justamente tentar iniciar as negociações.

O secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Eduardo Saboia, comentou o tema durante um briefing à imprensa antes da viagem de Lula. “Vamos ficar nessa conversa, ou vai ter negociação? O Mercosul concluiu a negociação com a União Europeia, com Singapura, então eu acho que há um ponto de interrogação”, afirmou.

Acordos de cooperação

Lula também defendeu aumentar a troca comercial entre Brasil e Japão. “Concordamos que o comércio bilateral de US$ 11 bilhões não corresponde ao tamanho de nossas economias. Nossa meta é superar os US$ 17 bilhões de dólares registrados em 2011”, disse o presidente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um dos exemplos citados pelo chefe do Executivo é a compra de aeronaves da Embraer por empresas japonesas, assim como o aumento do uso de biocombustíveis no Japão — setor que o Brasil tem grande interesse, e é um dos maiores produtores do mundo, concorrendo com os Estados Unidos.

Lula e Ishiba, antes da declaração à imprensa, assinaram 10 acordos de cooperação entre os dois países. Eles incluem áreas como o desenvolvimento industrial, meio ambiente, combustíveis sustentáveis para a aviação, educação, cooperação para a recuperação de terras degradadas no Brasil e prevenção de desastres causados por enchentes.