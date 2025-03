"A Justiça falou", diz Gleisi sobre Bolsonaro e aliados virarem réus

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, comentou nesta quarta-feira (26/3) a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados réus por tentativa de golpe de Estado.

Para Gleisi, “a Justiça falou”, e a aceitação da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e sete de seus aliados ocorreu dentro do Estado Democrático de Direito que o grupo tentou destruir.

“Hoje a Justiça falou e tornou réus, por unanimidade da Turma do STF, os comandantes da tentativa de golpe contra a democracia no Brasil”, escreveu a ministra em sua conta no X.

“É muito significativo que esta decisão tenha sido tomada à luz dos fatos apresentados na denúncia da PGR, no curso do devido processo legal, com garantia ampla do direito de defesa aos acusados. Tudo transcorrido no Estado Democrático de Direito que os réus tentaram abolir”, acrescentou.

Governo limita manifestações sobre decisão

Até a publicação desta reportagem, a repercussão da condenação no governo federal havia sido tímida. Apenas Gleisi e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, tinham repercutido a decisão. Teixeira destacou que os réus são acusados de crimes de tentativa de golpe de Estado e tentativa de supressão violenta do Estado Democrático de Direito.

“Esses dois tipos penais que eles foram incursos foram introduzidos na legislação por minha iniciativa”, frisou o ministro.

