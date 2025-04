Motta veta falas de parentes de presos do 8 de Janeiro, diz líder do PL

O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse nesta quarta-feira (2) que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), vetou entrevistas de familiares de presos do 8 de janeiro no Salão Verde da Casa. A oposição havia convocado uma coletiva de imprensa com a presença dos familiares, mas, segundo ele, só os deputados poderiam falar.

“Eu nunca esperava que na casa do povo, na hora de uma coletiva de imprensa que quem mais deveria ter protagonismo, está aqui ao meu lado a filha do Clezão (preso pelo 8 de janeiro que morreu na Papuda em novembro de 2023), a advogada da família, que eles é quem iriam falar. E eu entendo que essa aqui é a casa do povo, não só dos deputados. Nós gostaríamos de ouvi-los, entretanto, até agora não temos autorização para que vocês os ouçam”, disse Sóstenes.



O deputado, assim como os deputados Zucco (PL-RS) e Carol De Toni (PL-SC), líderes da oposição e da minoria, respectivamente, é quem tem conversado diretamente com Hugo Motta para convencê-lo a pautar o projeto que anistia os golpistas do 8 de janeiro e que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso seja condenado por tentativa de golpe pelo Supremo Tribunal Federal.

“Até o presente momento — e estamos no início do mandato do presidente Hugo Motta — ele não havia autorizado, não sei se vai mudar agora, para que vocês possam ouvir as pessoas mais sofridas desse episódio todo que não somos nós”, afirmou.

“Aqui numa coletiva eu jamais pensava que a gente teria algum tipo de censura. Por isso, fica aqui o meu apelo ao presidente Hugo Motta para que ele possa autorizar que as pessoas que mais estão sofrendo pela falta da votação da anistia, possam falar na casa do povo”, completou o líder do PL.

Com o veto, os deputados chamaram a imprensa para outro local da Câmara, onde mulheres e crianças (algumas de colo) posaram para fotos e gritaram palavras de ordem a favor da aprovação da anistia.

Derrota

Desde a semana passada, a oposição ameaça parar os trabalhos da Câmara enquanto Hugo Motta não pautar o projeto da anistia. O presidente da Casa recebeu Sóstenes Cavalcante para conversar na terça-feira (1º). O líder pediu que Motta pautasse um requerimento de urgência para o projeto, mas não foi atendido.

Com isso, o PL anunciou que obstruiria todas as votações na Casa com exceção de matérias sobre o orçamento do ano passado.

Nesta quarta, a Câmara deve votar, mesmo com a obstrução, o projeto da reciprocidade econômica, que é uma resposta ao tarifaço anunciado pelos Estados Unidos e que pode prejudicar produtos brasileiros.

O texto foi aprovado por unanimidade no Senado. Na Câmara, há um requerimento de urgência para acelerar a votação, que deve ocorrer ainda nesta quarta.