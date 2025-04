Para tentar reverter queda de popularidade, Lula exibe ações do governo

A solenidade do presidente Lula no Centro de Convenções Ulysses Guimarães reuniu ministros, parlamentares e representantes de movimentos sociais - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apostou, nesta quinta-feira, em um evento curto de autopromoção do governo e focado na divulgação de resultados para tentar reverter o derretimento de sua popularidade, medido por pesquisas. Organizada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), a solenidade dispensou a presença de ministros no palco e os costumeiros — longos — discursos de integrantes do Executivo e aliados. Deu destaque a vídeos institucionais e depoimentos de pessoas que se beneficiaram de programas sociais. Mesmo Lula, afeito a discursar de improviso, leu sua fala e ficou menos de nove minutos no púlpito.

"O Brasil era uma casa em ruínas. Uma terra arrasada. Em apenas dois anos de muito trabalho, nós arrumamos a casa", declarou o presidente. Ele destacou dados como o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de 3,4% no ano passado; o nível de desemprego de 6,2% em dezembro, o menor em 12 anos; e os resultados de programas como Bolsa Família e Pé-de-Meia.

Lula também assinou novas medidas, como o repasse de R$ 18 bilhões do Fundo do Social do Pré-Sal para ampliar o Minha Casa Minha Vida e a antecipação do pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS.

"Novos anúncios estão chegando. O Minha Casa Minha Vida passará a beneficiar também a classe média. Com a atualização do programa Celular Seguro, o governo vai aumentar a proteção dos cidadãos contra o roubo desses aparelhos e fortalecer o enfrentamento ao crime organizado. Vem aí a TV 3.0, sistema que vai fazer o casamento definitivo da TV aberta com a internet", frisou. O evento contou com a participação de quase todos os ministros de Estado, líderes do governo no Congresso e parlamentares aliados, assim como representantes de movimentos sociais.

O governo federal busca soluções para reverter o derretimento da popularidade de Lula. Pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira, mostrou que a reprovação do presidente atingiu 56%, ultrapassando pela primeira vez a marca dos 50%. É o pior índice dos três mandatos.

O Planalto aposta que melhorar a divulgação dos programas sociais ajudará a reverter a tendência de queda, mas o governo enfrenta problemas estruturais com a alta inflação dos alimentos, o preço dos combustíveis e a adoção de medidas impopulares, como a taxação sobre compras importadas de até US$ 50.

Responsabilidade

Em coletiva de imprensa após a solenidade, o ministro da Secom, Sidônio Palmeira, chegou a desviar de perguntas sobre a queda de popularidade do presidente, mas depois atribuiu a responsabilidade de revertê-la a todos os ministérios, não apenas à Comunicação.

"Não tem nada de eu me isentar da impopularidade. Zero. Acho que a impopularidade tem responsabilidade de todos os ministros, de todas as áreas, a área política, gestão, comunicação, todo mundo", respondeu, ao ser questionado sobre a queda na avaliação de Lula. "E que isso já vem de algum período, ou de agora, isso não tem absolutamente nenhum problema. Estou ministro para demonstrar e fazer para a população", acrescentou.

O ministro também negou que o evento de autopromoção do governo tenha adotado um tom eleitoral. "Acho que é uma leitura errada. O principal objetivo é divulgar as ações do governo, mostrar para a população quais são os serviços que têm pela frente, que ela possa usar os serviços, tem alguma coisa de errado nisso? Tem alguma coisa a ver com campanha política?", indagou Sidônio, que fez carreira como marqueteiro fora do poder público.