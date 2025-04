Sergio Moro: "Brasil cometeu grande erro ao colocar Lula de volta no poder"

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lançou pré-candidatura nesta sexta-feira (4/4) em Salvador. Ao lado de Caiado, políticos de direita participaram do evento e endossaram o nome do governador para a corrida eleitoral de 2026.

Um dos presentes foi o senador Sérgio Moro (União-PR) que defendeu Caiado como político experiente no combate à criminalidade e potencial líder na condução do país.

Moro também criticou a política econômica e a segurança pública sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que os eleitores erraram ao permitir que Partido dos Trabalhadores retornasse à presidência.

"O Brasil cometeu um grande erro de colocar o PT o Lula de volta no poder. O que era picanha virou abóbora, depois virou ovo, depois virou nada", declarou durante discurso ao lado de Caiado.

Moro citou casos de latrocínio por roubos de celulares e disse que o "o crime se sente a vontade na gestão do PT".

"A segurança pública foi completamente abandonada. A gente está vendo o aumento da criminalidade em todos os lugares do país. No governo Lula o crime se sente a vontade. O criminoso se sente premiado, o criminoso se sente liberado. E aqui na Bahia a gente tem o exemplo. O governo do PT ocupa o estado e não por coincidência, a Bahia é hoje o estado mais violento do país", criticou Moro.

Moro também defendeu anistia e penas mais brandas para os acusados do oito de janeiro, ao mencionar o caso de Débora, que foi presa por pichar a estátua da Justiça e agora responde em prisão domiciliar, após decisão do STF. "Enquanto se liberam criminosos perigosos, tem gente sendo punida desproporcionalmente. Os manifestantes lá do 8 de janeiro. Não se justifica botar uma mulher que passou batom em uma estátua 14 anos na cadeia. Não se justifica pegar senhoras que erraram, se excederam, cidadãos brasileiros e colocar 17 anos de prisão na cadeia. Nós precisamos também defender essa causa",