STF pode julgar deputado que desejou morte de Lula, diz líder do PT na Câmara

Por Wal Lima — As falas do deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES), ditas na última terça-feira (8/4), podem lhe trazer sérias consequências. Em audiência na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, o parlamentar bolsonarista afirmou que “gostaria de ver o presidente Lula morto”.



Nesta quarta-feira (9), o líder do Partido dos Trabalhadores (PT), na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, deu entrada em uma representação de queixa-crime no Conselho de Ética da Casa Legislativa e também na Procuradoria Geral da República (PGR) e o caso pode ser levado para julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).



“Houve uma incitação à violência, mais que isso, uma incitação à morte do presidente Lula, por isso nós entramos com essas duas representações e esperamos que ele seja julgado”, frisou o petista.

Pela manhã a Advocacia-Geral da União (AGU) também encaminhou uma notícia de fato à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitando providências cabíveis contra o deputado bolsonarista.

Entenda o caso

Durante sessão da Comissão de Segurança Pública, o deputado federal Gilvan da Federa disse “que gostaria de ver Lula morto”.



A fala ocorreu durante a discussão de um projeto de lei que tinha o objetivo de desarmar os seguranças do presidente da República e dos ministros de Estado, que foi aprovado por 15 votos a 8. Gilvan é o relator do projeto.

“Por mim, eu quero mais é que o Lula morra. Eu quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá para o quinto dos infernos. Porque nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele está vivendo aí. Superou o câncer. Mas tomara que tenha um ataque cardíaco. Porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que está afundando o nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. E que andem desarmados. Não quer desarmar o cidadão de bem? Que ele ande com o seu segurança desarmado”, disse. Confira vídeo do momento:

