João Campos tem 56% das intenções de voto para governo de Pernambuco, segundo a Quaest

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), é no momento o nome mais forte para a disputa pelo governo de Pernambuco nas eleições de 2026. De acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (27/2), João Campos aparece com 56% das intenções de voto — o que renderia uma vitória ainda no primeiro turno.

O levantamento destaca um desempenho muito expressivo do jovem prefeito de 31 anos. A gestão dele em Recife tem sido bem avaliada pela população, que o reelegeu no primeiro turno, com 78,11% dos votos, nas eleições municipais de 2024.

O cenário em Pernambuco contrasta com outras disputas estaduais analisadas na pesquisa. No Rio de Janeiro, o prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), lidera, mas em um quadro mais acirrado, com 29% das intenções de voto contra 20% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Já na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) aparecem tecnicamente empatados, com 38% e 42%, respectivamente.

João Campos tem o melhor desempenho entre os prefeitos e ex-prefeitos de capitais que tentam agora uma vaga no governo estadual. Rafael Greca (PSD), ex-prefeito de Curitiba, aparece com 18% e ficaria atrás do senador Sergio Moro (União Brasil), que tem 30%. Em Minas Gerais, Alexandre Kalil (Republicanos), ex-prefeito de Belo Horizonte, registra 16%, contra 33% do senador Cleitinho (Republicanos).

O levantamento da Genial/Quaest foi realizado entre os dias 19 e 23 de fevereiro e abrangeu estados que, juntos, concentram mais de 60% do eleitorado brasileiro. Em Pernambuco, a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

