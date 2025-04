"Foi culpa da facada", diz Gilson sobre mal-estar de Bolsonaro no RN; veja vídeo

Bolsonaro está no Rio Grande do Norte para compromissos do projeto "Rota 22", iniciativa do Partido Liberal (PL) para fortalecer a sigla no Nordeste - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, atribuiu o mal-estar sofrido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na madrugada desta sexta-feira (11/4), durante agenda política no Rio Grande do Norte, às sequelas da facada sofrida em ato de campanha em 2018 em Juiz de Fora (MG). Em vídeo enviado ao Correio, Gilson, que estava com Bolsonaro no momento em que ele começou a sentir dores abdominais, relatou o episódio com detalhes.

“Isso tudo foi culpa da facada que ele levou. Essa noite ele não dormiu com dores, chegamos aqui 1h30 da manhã. Ele passou a noite toda sem dormir. Às 5h ele me chamou no quarto. Peguei meu telefone e liguei para o doutor Macedo. O doutor Macedo pediu para eu escutar se ele estava com gases, o peristaltismo dele. Eu passei para o doutor Macedo o que ele me perguntou e pediu para eu aplicar um medicamento nele. Então ele foi medicado e está estabilizado agora”, explicou o bolsonarista.



Bolsonaro, que estava no Rio Grande do Norte para compromissos do projeto “Rota 22”, iniciativa do Partido Liberal (PL) para fortalecer a sigla no Nordeste, foi atendido inicialmente no Hospital Municipal Aluísio Bezerra, em Santa Cruz. A unidade recebeu o ex-presidente logo após o término de seu primeiro compromisso do dia, quando voltou a sentir-se mal.

Segundo aliados, o calor intenso da região e as sequelas intestinais recorrentes da facada de 2018 agravaram o quadro. Apesar de ter apresentado melhora após o uso da medicação recomendada por Macedo, Bolsonaro precisou ser levado de helicóptero para Natal, onde deve passar por avaliação mais aprofundada com o médico que o acompanha desde o atentado.



A possibilidade de internação não está descartada. O deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, também falou à reportagem e disse que, embora o quadro seja estável, a equipe médica avalia a necessidade de internação. “Provavelmente ele será internado, mas as informações são positivas, de que ele está melhor do mal-estar”, afirmou.

O Correio apurou que o ex-presidente decidiu manter parte da agenda, comparecendo a um evento em Santa Cruz antes de ser levado ao hospital.



Bolsonaro está no estado potiguar para uma série de encontros políticos. Ontem (10), a Câmara Municipal de Natal aprovou a concessão do título de cidadão natalense ao ex-presidente. A entrega da honraria estava prevista para hoje, mas deve ser adiada por causa da condição de saúde.

A agenda do projeto Rota 22, que inclui visitas a diversas cidades do interior do Nordeste com foco no fortalecimento da direita, será reavaliada nos próximos dias. Nas redes sociais, aliados e apoiadores pedem orações e expressam solidariedade ao ex-presidente.