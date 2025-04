PL se diz consternado após internação de Bolsonaro por dores abdominais

O mal-estar foi inicialmente tratado como um quadro de dores abdominais ligadas às sequelas do atentado sofrido em Juiz de Fora (MG), durante a campanha presidencial de 2018. Desde então, Bolsonaro passou por múltiplas cirurgias e lida com episódios recorrentes de obstrução intestinal - (crédito: Reprodução/YouTube)

O Partido Liberal (PL) divulgou uma nota oficial na manhã desta sexta-feira (11/4) informando que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou interromper a agenda no interior do Rio Grande do Norte por conta de um mal-estar causado, segundo o partido, por “fortes dores abdominais em decorrência da facada sofrida em 2018”.



Bolsonaro participava da divulgação do projeto Rota 22, uma iniciativa do PL voltada para o fortalecimento da legenda no Nordeste, quando sentiu-se mal durante a madrugada. Após dar entrada no Hospital Municipal Aluísio Bezerra, em Santa Cruz, ele foi transferido de helicóptero para Natal, onde está sob cuidados médicos.

“O Partido Liberal está profundamente consternado com o ocorrido e mantém suas orações para a plena recuperação do presidente Bolsonaro, confiando em Deus para que ele supere mais esse momento difícil”, diz o texto publicado pela legenda.

O mal-estar foi inicialmente tratado como um quadro de dores abdominais ligadas às sequelas do atentado sofrido em Juiz de Fora (MG), durante a campanha presidencial de 2018. Desde então, Bolsonaro passou por múltiplas cirurgias e lida com episódios recorrentes de obstrução intestinal.



Apesar do susto, aliados de Bolsonaro informaram que ele está lúcido e segue em observação. Ainda não há confirmação oficial sobre a necessidade de internação prolongada ou cancelamento da agenda prevista para os próximos dias.



A previsão era que Bolsonaro também recebesse nesta sexta o título de cidadão natalense, concedido pela Câmara de Vereadores de Natal. Diante do ocorrido, a entrega da honraria deve ser remarcada.