Bolsonaro passou a noite bem e será transferido pra Brasília; veja boletim

O Hospital Rio Grande, em Natal (RN), divulgou no fim da manhã deste sábado (12/4) um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a nota, o ex-presidente teve uma noite tranquila, apresenta estabilidade hemodinâmica e respira espontaneamente em ar ambiente, sem necessidade de oxigenoterapia suplementar ou uso de aminas vasoativas.

A unidade informou ainda que Bolsonaro será transferido para Brasília ainda hoje. De acordo com o diretor-geral do hospital, Luiz Roberto Fonseca, a logística do translado incluirá transporte de ambulância até o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante e, em seguida, voo de helicóptero até a capital federal. O ex-presidente será acompanhado por um equipe médica de Belo Horizonte.

O boletim destaca ainda que Bolsonaro "apresenta excelente estado de humor, redução do quadro de distensão abdominal e permanece sem necessidade de analgesia. Todos os sinais vitais e exames complementares mantêm-se dentro da normalidade, sem intercorrências clínicas até o presente momento".

Boletim Médico Bolsonaro (12/4) (foto: Divulgação Hospital Rio Grande )

O médico de Bolsonaro, Cláudio Birolini, que foi de São Paulo para acompanhar Bolsonaro, explicou que uma cirurgia não está descartada, embora não esteja indicada no momento. “Na eventualidade de uma intervenção cirúrgica, o objetivo seria reverter o quadro que vem causando obstruções intestinais recorrentes e melhorar a condição abdominal do paciente”, afirmou.

Bolsonaro permanece em jejum total e recebe dieta parenteral — alimentação administrada por via intravenosa. “Enquanto não houver sinais de desobstrução, ele precisa continuar em jejum absoluto”, explicou Birolini.

O ex-presidente passou mal na última sexta-feira (11), durante agenda no Rio Grande do Norte. Inicialmente, foi atendido no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz, e, posteriormente, transferido de helicóptero para a capital do estado. O translado para a capital foi realizado por um helicóptero fornecido pelo governo estadual, conforme determinação da governadora Fátima Bezerra (PT-RN)

