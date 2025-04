Vídeo mostra chegada de Bolsonaro a hospital de Natal

Bolsonaro chega de helicóptero a Natal, após passar mal no interior do RN - (crédito: Divulgação Sec Segurança RN)

Um vídeo, divulgado pela Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte, mostra a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no hospital estadual Monsenhor Walfredo Gurgel na manhã desta sexta-feira (11/4). Bolsonaro foi transferido para Natal após dar entrada em hospital no interior do estado. O registro mostra o político na maca tomando soro.

O translado para a capital foi realizado por um helicóptero fornecido pelo governo estadual, conforme determinação da governadora Fátima Bezerra (PT-RN). Antes de embarcar na aeronave do estado, o político entrou na ambulância andando e recebeu apoio de populares que fizeram orações na porta do hospital. Ele segue internado em uma unidade particular de saúde.

Em entrevista à Tv Cabugi, o Coronel Carlos Dantas, da equipe que fez o transporte de ex-presidente disse que as pessoas que acompanhavam Bolsonaro afirmaram que ele vinha reclamando de dores abdominais há três dias. "A equipe disse que ele já vinha há três dias reclamando de dor abdominal. E não estava com as eliminações presentes. Durante o transporte ele foi medicado. Estava consciente e orientado com sinais vitais estáveis", declarou o oficial.





Bolsonaro participava da divulgação do projeto Rota 22, uma iniciativa do PL voltada para o fortalecimento da legenda no Nordeste, quando sentiu-se mal durante a madrugada. Após dar entrada no Hospital Municipal Aluísio Bezerra, em Santa Cruz, ele foi transferido de helicóptero para Natal, onde está sob cuidados médicos. A agenda desta sexta incluía compromissos em três cidades do interior potiguar.