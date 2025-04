Jair Bolsonaro passa por cirurgia em Brasília; veja boletim médico

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) passa por uma cirurgia na manhã deste domingo (13/4) no hospital DF Star. A informação foi apurada pelo Correio com o senador Rogério Marinho (PL-RN) aliado de Bolsonaro.

O DF Star, hospital onde Bolsonaro está internado informou que após reavaliação médica, Bolsonaro foi submetido a novos exames laboratoriais e de imagem que evidenciaram persistência do quadro de subobstrução intestinal. "As equipes que o assistem optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico. Ele está sendo submetido neste momento ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais ereconstrução da parede abdominal", afirma o boletim médico.

Boletim médico de Bolsonaro neste domingo (foto: Divulgação DF STAR)

Bolsonaro passou mal na sexta-feira durante uma agenda partidária no Rio Grande do Norte. O ex-presidente foi socorrido em uma unidade básica de saúde em Santa Cruz (RN) e depois foi transferido para a capital em um helicóptero fornecido pelo governo do estado. Após passar a noite de sexta no hospital Rio Grande, na capital natalense, Bolsonaro foi transferido — por decisão da família — para Brasília.

Ele chegou em Brasília durante a noite de sábado, ao chegar ao hospital, desceu andando da ambulância e cumprimentou apoiadores que estavam na porta do hospital.

Leandro Echenique, um dos médicos da equipe que acompanha Bolsonaro afirmou na noite de sábado em conversa com jornalistas que o quadro de Bolsonaro é estável e que as dores do ex-presidente não pioraram, mas que ele não melhorou. De acordo com o médico, um procedimento cirúrgico seria extenso devido ao histórico de Bolsonaro.

O ex-presidente levou uma facada na região do tórax em 2018 durante campanha eleitoral e vários procedimentos cirúrgicos foram realizados de lá pra cá para corrigir problemas de saúde, em especial na região gastrointestinal. Segundo o PL, partido de Bolsonaro, a situação do ex-presidente que gerou a recente internação foi mais uma complicação do ataque sofrido há oito anos.