Moraes vota para condenar mais sete por atos antidemocráticos

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta sexta-feira (11/4) o julgamento de mais um grupo de réus investigados por incitação ao crime e associação criminosa por envolvimento com os atos de 8 de janeiro. O relator, ministro Alexandre de Moraes, manifestou voto favorável à condenação dos sete acusados e indicou penas alternativas.

Os magistrados devem manifestar voto em plenário virtual até a próxima sexta-feira (18/4). No voto, Moraes condena os réus a um ano de reclusão com prestação de serviços comunitários, participação em curso sobre Estado e democracia, proibição do uso de redes sociais e outras medidas restritivas.

Será julgado o grupo que participou do acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, incitando a animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais. Na última semana, a Corte condenou 17 réus a cumprirem penas alternativas.