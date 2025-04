Bolsonaro chega a Brasília e pode passar por cirurgia no domingo (13/4)

O jatinho particular fretado para trazer o ex-presidente Jair Bolsonaro à Brasília pousou na capital às 21h36 de sábado (13/4). De lá, ele, o senador Rogério Marinho (PL-RN), e o médico dele, Claudio Birolini, seguiram de ambulância para o Hospital DFStar. Assim que o veículo parou, às 22h, Bolsonaro desceu, acenou para apoiadores que o esperavam, e caminhou até a entrar no hospital. Ele usava uma sonda e respirava sem ajuda de oxigênio.

Rogério Marinho e Leandro Echenique disseram à imprensa que o quadro de saúde de Bolsonaro é estável, e que a equipe médica decidirá sobre a necessidade ou não de cirurgia após o resultado dos exames realizados assim que ele chegou à unidade de saúde.

Echenique afirmou que as dores não pioraram, mas o quadro de saúde também não melhorou. Dependendo dos resultados dos exames, é possível que o ex-presidente seja operado neste domingo (13/4).

De acordo com o médico, o procedimento é extenso devido ao histórico e pela necessidade de troca da tela que Bolsonaro tem em seu intestino. "É uma cirurgia aberta, que vai corrigir essa parte das obstruções, as alças, trocar a tela, então é uma cirurgia bem extensa", detalhou.

Existe a previsão de boletim médico sobre os resultados dos exames e da possível realização da cirurgia na manhã deste domingo.

Chegada

Assim que chegou ao DFStar, o grupo de cerca de 15 apoiadores que o aguardavam lhe desejaram melhoras e cantaram canções gospels.

Diferentemente do que a equipe do ex-presidente havia anunciado, ele trocou de aeronave — da UTI aérea para um jatinho— devido à proximidade dos aviões de Natal.

No momento, Bolsonaro é acompanhado pela equipe médica no DFStar e, de acordo com Marinho, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o filho Flávio Bolsonaro acompanham o estado dele em contato direto com os médicos.