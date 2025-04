Bolsonaro está acordado e conversando, diz equipe médica

Segundo os médicos, as próximas 48 horas serão decisivas no quadro de saúde do político - (crédito: Wal Lima/CB/DA.Press)

Por Wal Lima — A equipe médica que acompanha a recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (14/4) que as próximas 48 horas serão decisivas no quadro de saúde do político. Ele está internado desde a noite de sábado (12), no Hospital DF Star, na Asa Sul de Brasília, onde passou por mais de 12 horas de cirurgia na região do abdômen.

Bolsonaro chegou com dores abdominais e a sensação de barriga inchada, passou por exames e, de acordo com o chefe da equipe cirúrgica, Cláudio Birilini, o quadro foi motivado pela facada que Bolsonaro levou durante as eleições de 2018, o que causou um ponto de obstrução que fez o intestino delgado ficar mais fino em decorrência aos procedimentos anteriores já realizados na região.

Não há indicativo para uma nova cirurgia, mas o médico não descarta a possibilidade de acordo com a evolução do quadro. “Precisamos avaliar no decorrer da recuperação, mas este procedimento que fizemos foi para que não tenham novas cirurgias”, apontou durante coletiva.

UTI

Apesar do ocorrido, o médico afirma que Bolsonaro está bem, mas deve passar as próximas duas semanas na UTI (unidade de terapia intensiva) até ser liberado para levar alta.

“Ele está acordado, conversando, brincando e recebendo o apoio da família. Restringimos as visitas para outras pessoas para que ele não perca o foco da sua recuperação”, disse o médico, que ainda recomenda que, nos próximos três meses, o ex-presidente faça fisioterapia, diminua o volume de atividades e fale menos para que não tenha nenhum esforço na região da cirurgia.