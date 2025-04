Lula publica MP que atualiza tabela do Imposto de Renda; confira valores

A Medida Provisória (MP) ajustou a tabela do Imposto de Renda de acordo com o aumento do salário minimo em 2025. - (crédito: Imagem de Robert Owen-Wahl por Pixabay )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva atualizou nesta segunda-feira (14/4) a tabela progressiva do Imposto de Renda (IR). A Medida Provisória (MP) corrige os valores de acordo com o aumento do salário mínimo em 2025, e foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

As mudanças já estão em vigor, mas terão que ser aprovadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para manter a vigência.

Com a MP, a faixa de isenção continua sendo de até dois salários mínimos, mas o valor passa de R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80 (veja os valores abaixo). As mudanças valem para o ano-base de 2025, ou seja, não afetam as declarações que estão sendo recolhidas atualmente pela Receita Federal.

O governo também trabalha para isentar do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês, e enviou um projeto de lei (PL) sobre o tema ao Congresso Nacional. Se aprovado neste ano, a isenção passa a valer para o ano-base de 2026.

Confira a nova tabela do Imposto de Renda:

Até R$ 2.428,80: Isento

De R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65: Alíquota de 7,5% e dedução de R$ 182,16

De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05: Alíquota de 15% e dedução de R$ 394,16

De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68: Alíquota de 22,5% e dedução de R$ 675,49

Acima de R$ 4.664,68: Alíquota de 27,5% e dedução de R$ 908,73