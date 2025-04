Lula fala com premiê da Dinamarca e apoia país na disputa pela Groenlândia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta sexta-feira (11/4) com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen. Na ligação, que durou em torno de 40 minutos, o petista expressou apoio e solidariedade ao país europeu na disputa com os Estados Unidos pela Groenlândia.

Lula e Frederiksen também disseram estar dispostos a trabalhar para avançar no acordo entre Mercosul e União Europeia (UE), que precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu, e concordaram na defesa das regras do comércio exterior em meio ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Lula expressou apoio e solidariedade do Brasil na questão da Groenlândia. Ambos concordaram com a importância da defesa dos princípios do multilateralismo, especialmente no que diz respeito ao livre comércio”, disse o Planalto.

Ao assumir o cargo, Trump colocou como uma de suas prioridades assumir o controle da Groenlândia para os Estados Unidos. A ilha é controlada atualmente pela Dinamarca, e é considerada estratégica pela quantidade de recursos naturais e sua posição geográfica no Ártico. O republicano, inclusive, já ameaçou invadir militarmente a região.

Mercosul-União Europeia

O presidente brasileiro também reforçou à primeira-ministra a disposição do Brasil e da China para atuar na negociação de paz entre Rússia e Ucrânia, e reforçou o convite para que Frederiksen venha ao Brasil neste ano participar tanto da COP 30 quanto da Cúpula Brasil-UE.

Sobre o acordo Mercosul-UE, os dois líderes demonstraram disposição em avançar. Apesar das resistências por parte de alguns países europeus, especialmente a França, o tratado ganhou mais força como uma alternativa ao tarifaço de Trump. Além disso, Brasil presidirá o Mercosul e a Dinamarca, o Conselho da UE, no segundo semestre deste ano.

