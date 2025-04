Gleisi, Sidônio e Lindbergh visitam Glauber Braga durante greve de fome no Congresso

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo Lula, Sidônio Palmeira, a ministra da Secretaria das Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, e o deputado federal Lindbergh Farias (PT) visitaram Glauber Braga na Câmara dos Deputados na tarde deste sábado (12/4).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Gleisi afirmou que os representantes do governo federal fizeram a visita para prestar solidariedade como “companheiros de militância a todos que estão juntos nessa causa”.

Assim como outros aliados do deputado Glauber, Lindbergh disse que espera uma revisão da cassação do mandato do parlamentar em decisão da Comissão de Ética na última semana. Braga foi denunciado após expulsar da Câmara, a chutes, um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) em 2024.

Em sua defesa, Glauber afirma que está sendo perseguido por ser um dos críticos da falta de transparência nas emendas parlamentares. “Eu acho que a gente tem que insistir nesse caminho de achar uma saída negociada”, comentou Lindbergh. Para Gleisi, “a decisão é muito injusta e desproporcional”.

Entenda

Na quarta-feira (9/4), a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados aprovou o pedido de cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga (Psol), após ele ser acusado de agressão por um integrante do MBL.

Após a decisão, Glauber anunciou greve de fome. Desde então, ele está dormindo no Plenário 5, local onde aconteceu a reunião que decidiu por sua cassação. O caso irá agora para plenário.