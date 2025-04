José Sarney é diagnosticado com covid aos 94 anos

O ex-presidente José Sarney, de 94 anos, testou positivo para covid-19. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (17/4), após o ex-presidente realizar exames médicos em Brasília. Embora esteja com covid, Sarney passa bem.

De acordo com informações da TV Globo, o ex-presidente procurou atendimento médico após apresentar sintomas gripais. Já no hospital, ele foi submetido a exames laboratoriais e de imagem para avaliar a condição de seu pulmão e encontra-se em sua casa, seguindo as orientações médicas para o acompanhamento do quadro.

A expectativa é que José Sarney se recupere a tempo de celebrar seu aniversário de 95 anos, que será na próxima quinta-feira (24/4). Ele planeja viajar para o Maranhão para comemorar a data com sua família.

José Sarney, natural do Maranhão, foi o primeiro presidente do Brasil após a redemocratização do país. Ele assumiu a Presidência em 1985 e governou até março de 1990. À época, Sarney era vice do candidato Tancredo Neves, que morreu após ter sido eleito.

O Correio tenta contato com a família de José Sarney para coletar mais informações sobre o estado de saúde do ex-presidente.