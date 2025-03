"Brasília tem grande carinho pela sua representatividade", diz Ibaneis a Sarney

Cerimônia ocorreu no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Presente na cerimônia que homenageou o ex-presidente José Sarney, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o governador Ibaneis Rocha (MDB) celebrou a trajetória do político na capital federal, além de sua grande contribuição à redemocratização do Brasil. "Brasília tem grande carinho pela sua representatividade", declarou o chefe do Executivo local.

"Eu, jovem, assistindo àquela cena da doença do ex-presidente Tancredo Neves, ficava muito preocupado com o que iria acontecer com o país. Então, todos tiveram a oportunidade, na pessoa do presidente Sarney, de ver como se conduzia a paz social e a democracia neste país", afirmou. José Sarney recebeu, na manhã desta terça-feira (25/3), o título de Cidadão Honorário de Brasília pela CLDF.

Ibaneis recordou do apoio que recebeu do ex-presidente na ocasião em que ficou afastado do governo do DF, após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. "Um dos primeiros locais onde fui me aconselhar foi na casa do presidente Sarney. Naquele momento, ele disse 'meu filho, tenha calma. As coisas vão clarear e você vai voltar para o seu cargo'. Isso me ajudou muito naquela situação tão difícil", relatou, agradecendo ao político.

O governador também destacou a amizade que tem com o ex-presidente. "Tenho o prazer de ter, no meu gabinete, todos os bilhetes que o senhor (Sarney) me manda em meus aniversários. Estão emoldurados e em minha mesa de trabalho. (...) José Sarney, vida longa ao senhor e muitos ensinamentos para todos nós", completou.

Sobre a trajetória de Sarney, Ibaneis comentou: "a vida dele está muito ligada a nossa capital, visto que ele foi um dos primeiros parlamentares a se mudar para Brasília, ainda antes da sua construção, apoiando Juscelino Kubitschek. Para todos nós, brasileiros, ele levou coisas muito importantes, das quais a principal é a democracia".

Sarney foi deputado federal, governador do Maranhão, senador e presidente da república. Participou da chapa que elegeu Tancredo Neves e finalizou esse regime. Durante seu mandato na presidência da república, entre 1985 e 1990, foi aprovada a Constituição Federal de 1988.