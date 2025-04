Bolsonaro agradece 'apoio internacional' após cirurgia no intestino

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradeceu, nesta sexta-feira (18/4), o apoio que tem recebido desde que foi internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília. Em mensagem publicada nas redes sociais, ele citou manifestações de solidariedade vindas de ex-presidentes de “países aliados”, ministros das Relações Exteriores, parlamentares dos Estados Unidos e da União Europeia, além de jornalistas estrangeiros.

“São gestos que não esquecerei”, escreveu. “Mesmo na UTI, sigo firme, amparado por uma equipe médica extremamente dedicada, pela minha família e pelas orações de milhares de brasileiros”, afirmou. Segundo ele, os últimos dias têm exigido "silêncio, paciência e dedicação total à recuperação". “Há pausas que não interrompem, apenas nos preparam".

Bolsonaro está internado desde o último fim de semana, após passar por uma laparotomia para desobstrução intestinal e reconstrução da parede abdominal. A cirurgia durou cerca de 12 horas e foi considerada a mais longa e complexa desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018. Esta foi a sexta cirurgia abdominal pela qual o ex-presidente passou desde então.

Ele estava em viagem ao interior do Rio Grande do Norte, onde participaria de um evento do PL em defesa da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando passou mal. Foi levado de helicóptero a um hospital em Natal na sexta-feira (11/4) e transferido no sábado (12/4) para Brasília. Ainda não há previsão de alta.

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>