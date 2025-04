Bolsonaro continua internado em UTI sem previsão de alta; veja boletim

Jair Bolsonaro caminha pelos corredores do hospital DF Star durante fisioterapia motora pós operatória - (crédito: Reprodução Instagram Jair Bolsonaro )

O novo boletim divulgado nesta sexta-feira (18/4) pelo hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado, afirma que o ex-presidente continua na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e permanece sem previsão de alta hospitalar.

De acordo com a equipe médica que o acompanha, Bolsonaro demonstrou "boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências. Mantém melhora laboratorial dos marcadores inflamatórios. Realizou tomografias de controle, sem evidência de complicações ou intercorrências".

Veja o boletim:

Bolsonaro continua em jejum oral, sendo alimentado via sonda parental. As visitas permanecem não sendo recomendadas e o ex-presidente continua sendo acompanhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Grupos de apoiadores continuam indo ao hospital para rezar pela saúde do ex-presidente. Ontem (17/4) Michelle desceu para encontrar os apoiadores, tirou fotos e rezou junto a eles.

Em suas redes sociais, Bolsonaro postou um vídeo na tarde da última quinta-feira onde mostrava a sua rotina de recuperação. No vídeo, o ex-presidente fez exercícios com pesos e caminhou pelo hospital, o tempo todo acompanhado por sua equipe médica e pela esposa.

Obstrução intestinal

Bolsonaro passou mal durante agenda no Rio Grande do Norte e após sentir fores dores abdominais foi transferido para Brasília onde foi submetido a uma cirurgia de 12 horas. O procedimento foi necessário em função da facada que o ex-presidente recebeu durante um ataque na campanha de 2018.

