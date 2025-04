Michelle pede oração e sete dias de jejum pela saúde de Bolsonaro

O então presidente Jair Bolsonaro e a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro, durante um evento no Palácio do Planalto em 2021 - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou, neste domingo (20/4), uma pedido de orações pelo marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado na UTI após passar por cirurgia. “Jejum e oração pela restauração plena da saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Convoquem seus líderes, familiares e amigos”, diz a mensagem.

Há 8 dias no hospital, Bolsonaro passou por uma cirurgia para desobstrução de aderências no intestino e reconstrução da parede do abdômen. Foi o procedimento mais demorado desde o episódio da facada, durante as eleições presidenciais de 2018.

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) respondeu a postagem, desejando “bênçãos de saúde e recuperação”. Já o líder do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), respondeu: “pode contar comigo 1a dama, em oração e jejum”.

Ao Correio, o deputado Sóstenes informou que fará oração três vezes ao dia e que o jejum começará meia-noite e seguirá até às 12h de segunda-feira (21). “Isso é uma prática normal entre nós evangélicos. Fazer jejum por um propósito específico”, disse. Ele é o principal articulador da anistia no Congresso Nacional.

Em último boletim médico, divulgado na manhã deste domingo, a equipe informou que Bolsonaro está com a pressão controlada e com boa evolução clínica. Não há previsão de alta da UTI.