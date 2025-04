Internado há 9 dias, Bolsonaro lamenta morte do papa: "Mais que um líder religioso"

Por Wal Lima — Internado há nove dias no Hospital DF Star, em Brasília, Jair Bolsonaro (PL) lamentou a morte do Papa Francisco, nesta segunda-feira (21/4), aos 88 anos. O ex-presidente, que ainda não tem previsão de alta, afirmou que “o mundo e os católicos se despedem daquele que ocupava uma das figuras mais simbólicas da fé cristã: o Papa”.

“Mais que um líder religioso, o papado representa a continuidade de uma tradição milenar, guardiã de valores espirituais que moldaram civilizações. Para o Brasil e o mundo, a figura do Papa sempre foi sinal de unidade, esperança e orientação moral. Sua partida nos convida à reflexão e à renovação da fé, lembrando-nos da força da espiritualidade como guia para tempos de incerteza”, disse em postagem nas redes sociais.

Saúde do ex-presidente

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital hoje, o ex-presidente segue com boa evolução clínica, sem febre e pressão arterial controlada.

Foram retirados os drenos do abdômen e realizada a troca do curativo da incisão cirúrgica, que se encontra em excelente aspecto, diz o texto assinado pela equipe médica.

O documento informa que Bolsonaro “continua em jejum oral, com nutrição parenteral exclusiva e segue intensificando a fisioterapia motora e medidas de reabilitação”, com a recomendação de não receber visitas e sem a previsão de alta da UTI.

Bolsonaro está internado no hospital depois de passar por 12 horas de cirurgia no dia 12 de abril, para tratar uma obstrução parcial do intestino causada por aderências (cicatrizes) formadas após vários procedimentos cirúrgicos realizados desde a facada que levou durante as eleições de 2018.