Zema diz se inspirar em Tiradentes para criticar "gastança de tiranos"

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), discursou na entrega da Medalha da Inconfidência, nesta segunda-feira (21/4), em Ouro Preto (MG), atacando a “gastança” de governos tirânicos. O chefe do executivo Mineiro não citou diretamente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas adotou o mesmo tom que vem sendo usado para atacar o petista.

Zema fez uma série de elogios a austeridade fiscal da sua gestão e disse que se inspira em Tiradentes para exigir liberdade e lutar por uma “sociedade mais justa”. “Assim como ele, nós sabemos que só interessa a governos tirânicos os altos impostos, a gastança e o descontrole fiscal, que escravizam e impedem o exercício da liberdade”, disse.

Apesar dos elogios ao próprio governo, Zema é alvo de duras críticas, especialmente da oposição, por ter concedido um aumento de quase 300% ao próprio salário e ao de seu primeiro escalão.

Lembrando os inconfidentes, o chefe do Executivo mineiro também disse que os movimentos históricos por liberdade no estado deveriam inspirar a política brasileira. “Hoje, embora o Brasil tenha um regime democrático consolidado, com garantias asseguradas pela Constituição, a liberdade – infelizmente - não está assegurada”.

“É preciso, além de todas as teorias e leis, que os políticos façam valer a garantia da liberdade no nosso dia a dia. Todo governante deve entender a liberdade no sentido mais amplo: liberdade é o direito de manifestar opinião, de ir para onde quiser e voltar com segurança para casa. É o direito de escolher como colocar comida na mesa, de frequentar uma escola livre de politicagem. É o direito de realizar o sonho de abrir o próprio negócio e prosperar.”, afirmou.

Neste ano, o governador escolheu conceder o Grande Colar da Inconfidência, maior honraria do estado ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-Pb). O parlamentar tem sido pressionado por alas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para pautar o projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023.

“O mais jovem deputado a presidir a Câmara do Legislativo Federal tem perfil conciliador e agregador: uma combinação fundamental para que a liberdade seja prática e útil, e não apenas uma teoria. Motta já demonstrou, por várias vezes, preocupação com princípios que estão entre os mais importantes da democracia: a eficiência da máquina pública e a responsabilidade com o uso do dinheiro público, confiado aos Governos eleitos”, afirmou.

Papa Francisco

Zema também fez uma homenagem ao papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira aos 88 anos. O governador classificou o pontífice como um símbolo de simplicidade e da luta pela igualdade e justiça social, afirmando que ele reconheceu a luta por igualdade dos mineiros.

“Em setembro de 2023, tive o privilégio de estar na presença do papa no Vaticano, em um encontro emocionante. Ao ouvir que eu era de Minas Gerais, ele, sempre muito humilde e sábio, falou com carinho sobre nós, destacando nossa luta pela liberdade e nossa vocação pela paz”, disse.