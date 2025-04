Motta evita falar sobre anistia e defende foco no interesse popular

Em São João del-Rei (MG), onde participa das celebrações em homenagem aos 40 anos da morte do presidente Tancredo Neves, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), desconversou sobre a colocação na pauta de votação do projeto de lei que concede anistia aos condenados por tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, o Brasil tem pela frente muitos problemas a serem resolvidos que passam pela discussão do parlamento.

"E é nessa agenda que nós temos que focar. É gastarmos energia com aquilo que realmente venha a representar para o país avanços em muitos problemas que nós temos na saúde, na educação, na segurança pública. E penso que o parlamento tem que focar nessa agenda, que é o que realmente a população espera de nós nesse momento".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Motta alega que tem buscado o diálogo com as lideranças partidárias e também com o Senado e outras instituições, pois o tema "divide a casa".

"Eu tenho procurado, na nossa gestão, há pouco mais de dois meses, conduzir a casa com muita serenidade, com muito equilíbrio. Essa será mais uma discussão que nós vamos conduzir dessa forma, ouvindo a todos, para que o Brasil possa sair dessas discussões mais forte", afirmou.