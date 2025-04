Sindicato repudia exposição de servidora em vídeo de Bolsonaro sendo intimado na UTI

O vídeo da entrega da intimação para Jair Bolsonaro no hospital foi publicado na rede social do ex-presidente na tarde desta quarta-feira (23/4) - (crédito: Reprodução )

O Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais (SINDOJAF) e a Associação Nacional União dos Oficiais de Justiça do Brasil (UniOficiais/BR) emitiram nota de repúdio e informaram que adotarão medidas cabíveis por causa da gravação não autorizada da oficiala de justiça que intimou Jair Bolsonaro na UTI do hospital DF Star, onde o ex-presidente está internado.

"Repudiamos de forma veemente a filmagem indevida e não autorizada e a divulgação sensacionalista e não consentida da atuação da Oficiala de Justiça, conduta que não apenas viola sua intimidade e honra funcional, como também busca distorcer os fatos e comprometer sua imagem perante a sociedade", diz a nota da SINDOJAF, assinada também pela UniOficiais enviada em primeira mão para o Correio.

A nota diz ainda que, em que pese seja compreensível que decisões judiciais possam causar desconforto às partes envolvidas, "a manifestação de inconformidade deve ocorrer por meio dos instrumentos legais e não através de práticas que atentam contra a dignidade dos agentes públicos no cumprimento de seu dever", deste modo as entidades afirmam que buscarão medidas cabíveis de responsabilização dos envolvidos.

"O SINDOJAF e a UniOficiais/BR prestarão todo o apoio necessário à Oficiala envolvida e adotarão as medidas cabíveis para responsabilização de atos que visem constranger ou intimidar Oficiais de Justiça no exercício de sua função pública." (Confira nota na íntegra ao final da matéria)

Vídeo mostra Bolsonaro sendo intimado na UTI

O vídeo feito por pessoas próximas a Bolsonaro foi compartilhado nas redes do ex-presidente na tarde desta quarta-feira (23/4) e mostra a atuação da servidora pública apresentando a intimação expedida pelo Supremo Tribunal Federal e dá um prazo para que a defesa de Bolsonaro se manifeste sobre o processo que tornou o ex-presidente réu na investigação sobre a tentativa de golpe de estado.

Durante o cumprimento da intimação, Bolsonaro contestou a presença da oficiala de justiça, alegando que o processo estaria em sigilo. “A senhora tem ciência que está dentro de uma sala de UTI dentro de um hospital?”, disse ele. A servidora respondeu que já havia conversado com os advogados do ex-presidente e que a função era apenas entregar o documento. Em seguida, ele questionou: “A senhora foi mandada por quem? Quem é a pessoa do STF que mandou a senhora pra cá?”

Visivelmente constrangida, a oficial afirmou que havia sido enviada pelo Supremo Tribunal Federal. “Então o ministro Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura?”, indagou Bolsonaro.

A intimação estava prevista para ser entregue a partir dia 11 de abril, mas, devido a um mal-estar que exigiu atendimento médico emergencial de Bolsonaro, o documento só foi entregue no dia 23. Ao longo do vídeo Bolsonaro reforça seu estado de saúde: diz estar debilitado, passando por cirurgias e exames de imagem, e que ainda não se sente bem. A decisão de intimar Bolsonaro no hospital veio após o ex-presidente conceder entrevista para um canal de televisão e realizar uma live para promoção de produtos.

Durante a entrega do documento, Bolsonaro questiona a servidora e afirma que não teve acesso ao processo e à minuta do golpe. “Tudo no Supremo é secreto”, ao que a oficial retrucou: “Esse mandado aqui não está em segredo de justiça. O ministro retirou o sigilo dos autos”.

A oficial de justiça afirma que conversou com sete pessoas — entre diretores, advogados e representantes do setor jurídico — antes de entrar na sala para entregar o documento. “Às vezes, a gente entrega uma notícia que a pessoa não quer receber. Mas a pessoa já sabe”, comentou ela.

Em dado momento, Bolsonaro pede desculpas pelo tom exaltado que usou com a servidora e afirma que ela não tem culpa de nada.

*Colaborou com a reportagem a jornalista Amanda S. Feitoza

Confira nota do SINDOJAF e da UniOficiais/BR sobre o vídeo de Bolsonaro sendo intimado no hospital

NOTA DE ESCLARECIMENTO, Brasília, 24 de abril de 2025

O Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais (SINDOJAF) e a Associação Nacional União dos Oficiais de Justiça do Brasil (UniOficiais/BR) vêm a público esclarecer os fatos envolvendo o cumprimento de ordem judicial por uma Oficiala de Justiça plantonista do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrido na data de ontem.

A servidora, no exercício regular de suas funções, recebeu de um Ministro do STF a determinação para dar imediato cumprimento a mandado de citação/intimação dirigido a um ex-Presidente da República, que se encontrava internado em hospital na cidade de Brasília. A Oficiala de Justiça, como é seu dever constitucional e funcional, agiu com total observância da legalidade, estrito rigor técnico e absoluta imparcialidade, limitando-se ao cumprimento da ordem emanada da mais alta Corte do país.

Entendemos que decisões judiciais podem causar desconforto ou insatisfação às partes envolvidas, o que é natural no curso de processos judiciais. Contudo, a manifestação da inconformidade deve ocorrer por meio dos instrumentos legais disponíveis, e não através de práticas que atentam contra a dignidade dos agentes públicos no cumprimento de seu dever.

Diante disso, repudiamos de forma veemente a filmagem indevida e não autorizada e a divulgação sensacionalista e não consentida da atuação da Oficiala de Justiça, conduta que não apenas viola sua intimidade e honra funcional, como também busca distorcer os fatos e comprometer sua imagem perante a sociedade.

Ressaltamos que tal prática tem se tornado recorrente por parte de algumas autoridades públicas e representantes, configurando abuso que ultrapassa os limites do direito de crítica ou manifestação, ferindo a integridade dos profissionais da Justiça que atuam com isenção e em estrita obediência às determinações judiciais.

O SINDOJAF e a UniOficiais/BR prestarão todo o apoio necessário à Oficiala envolvida e adotarão as medidas cabíveis para responsabilização de atos que visem constranger ou intimidar Oficiais de Justiça no exercício de sua função pública.

Justiça se cumpre, não se constrange.

SINDOJAF – Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais

UniOficiais/BR – Associação Nacional União dos Oficiais de Justiça do Brasil