Bolsonaro tem piora clínica e segue sem previsão de alta da UTI

A nota informa que Bolsonaro será submetido a novos exames de imagem ao longo do dia. Ele continua em jejum oral e recebendo nutrição parenteral exclusiva - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Jair Bolsonaro (PL) apresentou piora clínica e permanecerá internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. Segundo boletim divulgado pelo hospital nesta quarta-feira (24/4), o ex-presidente registrou elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos.

A nota informa que Bolsonaro, que está internado desde 12 de abril, será submetido a novos exames de imagem ao longo do dia. Ele continua em jejum oral e recebendo nutrição parenteral exclusiva. Medidas de prevenção de trombose venosa e fisioterapia motora seguem sendo realizadas. A recomendação de não receber visitas persiste.

Bolsonaro intimado pela Justiça

A piora do quadro clínico do ex-presidente ocorre um dia após ele ser intimado pela Justiça para apresentar defesa na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. A intimação foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Jair Bolsonaro tem cinco dias para apresentar defesa, a partir de quarta-feira (23). "Poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas", explica Moraes, em documento enviado ao ex-presidente.

