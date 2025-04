Lula sobre o papa: "Sabedoria, coragem e compaixão sigam iluminando todos nós"

O Vaticano publicou, nesta sexta-feira (25/4), vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no velório do papa Francisco. Lula desembarcou em Roma por volta de 13h10 no horário local (8h10 no horário de Brasília) com uma comitiva de autoridades brasileiras para presenciar o funeral do pontífice, que acontece no sábado (26/4).

Nas redes sociais, o Vatican News mostra momento em que o presidente se aproxima no caixão de Francisco para prestar homenagem. Ele aparece acompanhado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, da presidente do Banco dos Brics, Dilma Rousseff, e do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.

”Que sua sabedoria, coragem e compaixão sigam iluminando os corações de todos nós”, comentou Lula na publicação do Vatican News no Instagram.

Lula também publicou registro da comitiva na Basílica de São Pedro, onde acontece o velório. “Eu e @JanjaLula estivemos há pouco em comitiva na Basílica de São Pedro, em Roma, na nossa primeira despedida ao Papa Francisco, compartilhando a emoção e a devoção com todos que vieram prestar as merecidas homenagens ao Santo Padre”, escreveu.

Eu e @JanjaLula estivemos há pouco em comitiva na Basílica de São Pedro, em Roma, na nossa primeira despedida ao Papa Francisco, compartilhando a emoção e a devoção com todos que vieram prestar as merecidas homenagens ao Santo Padre. Que sua sabedoria, coragem e compaixão sigam… pic.twitter.com/ighGOzM7hw — Lula (@LulaOficial) April 25, 2025

A comitiva brasileira conta com parlamentares, ministros do governo e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.

Veja a lista completa.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Primeira-dama Janja Lula da Silva

Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF);

Senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal;

Deputado Federal Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados (Republicanos-PB);

Senador Renan Calheiros (MDB-Alagoas);

Senadora Leila Barros (PDT-DF);

Senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS);

Dep. federal Luis Tibé (Avante-MG);

Dep. federal Odair Cunha (PT-MG);

Dep. federal Padre João (PT-MG);

Dep. federal Reimont (PT-RJ);

Dep. federal Luiz Gastão (PSD-CE);

Dep. federal Dagoberto Nogueira (PSDB-MS);

Dep. federal Professora Goreth (PDT-AP);

Embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores;

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública;

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;

Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e Cidadania;

Embaixador Celso Amorim, assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República.