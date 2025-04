Itamaraty lamenta explosão em porto do Irã que deixou 8 mortos

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) lamentou neste sábado (26/4) a explosão ocorrida hoje em um porto no Irã que deixou ao menos oito mortos e centenas de feridos. Em nota, a chancelaria prestou solidariedade às vitimas e ao povo iraniano.

A explosão ocorreu em um porto na cidade de Bandar Abbas, no Sul do país, e deixou mais de 700 feridos. Vídeos do incidente mostram uma coluna de fumaça preta subindo do porto logo após a explosão. Segundo o governo iraniano, a detonação teve origem em uma área do porto usada no armazenamento de produtos químicos.



Leia também: Estados Unidos e Irã iniciam diálogo histórico sobre o programa nuclear

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, de explosão ocorrida hoje, dia 26, no terminal portuário de Shahid Rajaee, na cidade de Bandar Abbas, no Irã, que deixou ao menos cinco mortos (o número foi atualizado para oito pelo governo iraniano) e mais de 700 feridos", diz a nota divulgada pelo Itamaraty.

"Ao expressar condolências às famílias das vítimas e votos de plena recuperação aos feridos, o governo brasileiro presta solidariedade ao povo e ao governo da República Islâmica do Irã", acrescentou ainda o ministério.

Leia também: Israel firma trégua no Líbano para focar em confrontos no Irã e em Gaza

Maior porto comercial do Irã

Shahid Rajaee é o maior porto comercial do Irã, usado no transporte de bens e também de petróleo. A explosão destruiu carros, danificou prédios próximos e quebrou janelas em um raio de vários quilômetros do local.

A explosão ocorreu no mesmo dia em que autoridades dos Estados Unidos e do Irã se reuniram no país vizinho de Omã para uma nova rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano.