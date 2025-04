Márcio França anuncia que será candidato ao governo de São Paulo

Ministro Márcio França disse que pretende lançar Desenrola para empresas no primeiro trimestre deste ano com foco no Pronampe - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, anunciou neste sábado (26/4) que pretende concorrer ao governo de São Paulo das eleições de 2026. Ele participou hoje do congresso estadual do PSB no estado, ao lado do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que é do mesmo partido.

França discursou em tom eleitoral durante o congresso, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), e fez críticas à gestão do atual governador do estado, Tarcísio de Freitas, que pode disputar a reeleição no próximo ano. O governador é um dos aliados mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Claro que nós fazemos parte de um governo federal hoje. Eu sou ministro, e estou aguardando o presidente Lula, como ele enxerga o quadro. Ele ainda está fazendo os arranjos nacionais, mas eu tenho a impressão de que caminha para um acordo", comentou França durante o evento.

Em discurso, o ministro fez elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendendo que o petista faz um governo melhor atualmente do que em seus dois mandatos anteriores.

Elogios a Lula, Tabata e João Campos

França também citou outros dois políticos presentes no evento: a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), dizendo que ela será a prefeita da capital paulista; e o prefeito de Recife, João Campos (PSB), afirmando que ele será presidente da República.

"Nós vamos ganhar esse governo de São Paulo", frisou o ministro durante seu discurso. O anúncio que França pretende disputar o cargo não é oficial. As candidaturas precisam ser registradas após convenções partidárias, e a cerca de 90 dias do primeiro turno, período em que vigora a campanha eleitoral.

Não há impeditivos, porém, para que políticos declarem que serão candidatos nas próximas eleições, a chama "pré-candidatura", mas eles não poderão pedir votos explicitamente em ano eleitoral antes do período de campanha.