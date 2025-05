Fraude do INSS: advogados de Zambelli atuam na defesa de entidades citadas pela PF

Bialski também fez parte da defesa de Michelle Bolsonaro no caso envolvendo a venda ilegal de joias recebidas de presente pelo governo de Jair Bolsonaro - (crédito: Felipe Rau/Estadão Conteúdo)

Os advogados Daniel Bialski e Bruno Borragine estão representando três entidades citadas pela Polícia Federal (PF) em relatório de investigação sobre fraudes envolvendo aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Ambos atuam na defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) por falsidade ideológica e invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Entre as entidades está a Ambec, que entrou na lista da Operação Sem Desconto. As outras associações, Unabrasil e Cebap, ainda estão sob investigação da PF.

Zambelli e o hacker Walter Delgatti são acusados de inserir na plataforma do CNJ um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. O julgamento está marcado para 9 de maio.

Em 2023, Daniel Bialski permaneceu por oito dias na defesa da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro no caso envolvendo a venda ilegal de joias recebidas de presente pelo governo de Jair Bolsonaro. A saída de Bialski ocorreu, segundo declarações à época, por escolha do casal, que queria o mesmo advogado para os dois.

Ao Correio, os advogados Daniel Bialski e Bruno Borragine informaram que as associações Ambec, Unabrasil e Cebap não praticaram “a atividade ostensiva de captação, prospecção e afiliação de seus associados, sendo tais atividades praticadas por empresas privadas diversas (CORBANS), de forma que, se qualquer fraude ocorreu, a associação é tão vítima quanto seus associados”.

