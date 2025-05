Lula demite Cida Gonçalves e nomeia nova ministra das mulheres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu nesta segunda-feira (5/5) a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Em seu lugar, nomeou e empossou a ex-ministra do Desenvolvimento Social Márcia Lopes.

A troca, já esperada, foi anunciada pelo Planalto no início da tarde, em nota oficial.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou e deu posse, na manhã desta segunda-feira, 5 de maio, à assistente social e professora Márcia Lopes para o cargo de ministra das Mulheres, até então ocupado por Cida Gonçalves”, diz o comunicado.

A exoneração de Cida Gonçalves e a nomeação da nova ministra serão publicadas ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Na sexta-feira (2/5), Lula recebeu Cida Gonçalves para uma rápida reunião, que durou menos de 20 minutos. Oficialmente, segundo o ministério, a conversa teria sido sobre assuntos da pasta, incluindo a implementação da Lei de Igualdade Salarial.

Cida foi denunciada à Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República após casos de assédio moral e racismo relatados por servidores do ministério. Segundo as denúncias, ela teria oferecido dinheiro na campanha eleitoral de 2026 a uma secretária da pasta em troca de sua demissão.

A CEP arquivou o processo. Porém, áudios divulgados pelo jornal Estado de São Paulo do depoimento da ministra à Comissão mostram ela dizendo que cancelava todos os compromissos para atender a primeira-dama Janja da Silva, e que “enrolava” outros ministros do governo

Márcia Lopes é filiada ao PT e foi ministra do Desenvolvimento Social por dez meses no final do segundo mandato de Lula, em 2010, assumindo após a saída do então ministro Patrus Ananias. Ela era secretária-executiva da pasta.