Nova ministra das Mulheres diz que atuará "com escuta e diálogo"

A nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, declarou nesta segunda-feira (5/5) que atuará no cargo “com escuta e diálogo”. Ela foi nomeada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que demitiu a então ministra Cida Gonçalves.

Márcia disse ainda que dedicou toda a sua trajetória à justiça social, aos direitos humanos e à criação de políticas públicas, especialmente as voltadas para as mulheres.

“Assumo essa missão com humildade, coragem e o compromisso de toda uma trajetória dedicada à justiça social, à defesa dos direitos humanos e à construção de políticas públicas que transformam vidas, especialmente a vida das mulheres neste país”, escreveu Márcia em suas redes sociais.

“Agradeço imensamente o carinho e o apoio que tenho recebido nos últimos dias. Sei que essa caminhada não será simples, mas será coletiva. E é com vocês, com escuta e diálogo, que pretendo seguir”, acrescentou ainda.



A troca no Ministério das Mulheres já era esperada. Cida era alvo de denúncias de assédio moral contra servidores da pasta e também criticada pela falta de entregas expressivas de sua gestão.

Márcia Lopes é filiada ao PT e foi ministra do Desenvolvimento Social por 10 meses no final do segundo mandato de Lula, em 2010, assumindo após a saída do então ministro Patrus Ananias. Ela era secretária-executiva da pasta.

