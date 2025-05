Ministro Luiz Fux dá aula de jiu-jitsu para projeto social no STF

Crianças do Complexo da Maré fazem aula de jiu-jitsu com ministro Luiz Fux, do STF - (crédito: Luccas Zappalá/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, mestre em jiu-jitsu, deu aula da arte marcial, no último dia 24 de abril, para um grupo de crianças, adolescentes e adultos do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O treino ocorreu na própria Corte, durante uma visita de um projeto social desenvolvido pelo batalhão da Polícia Militar localizado no bairro da zona norte da capital fluminense.

Um grupo do Geração Maré, projeto que abrange a prática gratuita de jiu-jitsu e outras atividades físicas e culturais, veio direto do Rio para a capital federal e foi recebido no Centro de Treinamento do STF por Fux. O ministro, que pratica a arte marcial há mais de 50 anos, conduziu uma aula para os jovens.























Após o treino, que ocorreu pela manhã, os participantes almoçaram no refeitório da Corte. Pela tarde, se encontraram com outros ministros do Supremo Tribunal Federal no Salão Branco e assistiram ao início da sessão plenária do dia. Eles chegaram a Brasília, bem como voltaram ao Rio, em voos cedidos pela Força Aérea Brasileira (FAB).

“É um grande prazer colaborar com esse projeto da Maré, que não se limita ao jiu-jitsu, mas também à conscientização da educação física e de uma vida saudável”, afirmou Luiz Fux, conforme nota publicada pelo STF.

Iniciativa do 22º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PEMERJ), o Geração Maré foi criado em dezembro de 2024 em parceria com a associação de jiu-jitsu Maré Top Team e a Legião da Boa Vontade (LBV). Além de jiu-jitsu, são oferecidas aulas gratuitas de ginástica e atividades educativas e culturais para cerca de 120 crianças e adolescentes e 40 adultos.