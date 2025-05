STJ promove oficina sobre inteligência artificial e Estado de Direito

Nesta quinta-feira (8/5), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sediará a oficina Inteligência Artificial & Estado Democrático de Direito, que ocorrerá das 9h às 18h. O evento é uma parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A abertura será responsabilidade do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, e da diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto. O encontro será transmitido no YouTube.

Segundo o órgão, a ação visa fomentar o debate sobre o uso da IA no Judiciário, explorar suas aplicações práticas e discutir os desafios éticos e legais relacionados ao tema. A oficina contemplará temas como Ética da Inteligência Artificial no Judiciário e os desafios relacionados à transparência algorítmica e à responsabilização no sistema judicial.