De saída do PSDB, Eduardo Leite vai se filiar ao PSD nesta sexta-feira

Leite: "As circunstâncias do cenário político e eleitoral, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, exigem novos caminhos"

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou que vai se filiar nesta sexta-feira (9/5) ao Partido Social Democrático (PSD). A decisão, esperada há semanas, foi comunicada pela sigla comandada por Gilberto Kassab.

A cerimônia está marcada no gabinete da Direção Nacional do PSD, em São Paulo, às 15h. O ato marca a saída do gaúcho do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), após 24 anos de filiação.



Em nota divulgada à imprensa, o governador agradeceu ao PSDB e afirmou que “não foi uma decisão fácil”. Ele justificou sua saída afirmando que “as circunstâncias do cenário político e eleitoral, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, exigem novos caminhos”.

“Caminhos que percorro com a mesma convicção de sempre: a de trabalhar por um país mais justo, mais eficiente, mais equilibrado e mais comprometido com o futuro”, disse Leite, que tem pretensão de disputar a presidência da República em 2026.

Na semana passada, Kassab havia ventilado a possibilidade de o governador ser pré-candidato, caso optasse por migrar para o partido. Até então, a legenda tinha o governador do Paraná, Ratinho Júnior, como pré-candidato ao Palácio do Planalto.

