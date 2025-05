Líderes do Congresso comemoram escolha do papa: "Que Deus o abençoe"

Os presidentes das casas legislativas e os líderes do governo comemoraram a escolha do novo pontífice - (crédito: Waldemir Barreto e Andressa Anholete/Senado; Bruno Spada e Marina Ramos/Câmara)

A escolha do cardeal Robert Francis Prevost, o Papa Leão XIV, foi assunto entre os parlamentares mais influentes no Congresso nesta quinta-feira (8/5). Entre os alinhados ao governo, o discurso foi no sentido de defender a continuidade do legado do Papa Francisco no que diz respeito à tolerância e ao cuidado aos mais pobres.

Foi o que defendeu o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). “O cardeal americano Robert Francis Prevost, Papa Leão XIV, será o sucessor do Papa Francisco e terá a missão de seguir nos inspirando ao pregar mais amor, humanismo e cuidado com o meio ambiente. Desejo sorte ao novo Pontífice e sucesso na sua trajetória. Que Deus o abençoe!”, afirmou.

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), foi na mesma linha. Desejou que o novo papa siga os passos de Francisco com promoção da paz, diálogo e justiça social.

“Finalmente, a feliz expectativa de 1,4 bilhão de católicos de todo o mundo se realizou: habemos papam! Que a fé, a alegria e a esperança manifestadas pelos fiéis, na Praça São Pedro, ajudem o Papa Leão XIV na missão de unir a humanidade no amor fraterno, na solidariedade e na superação da desigualdade. Que Deus ilumine o Papa Leão XIV!”, afirmou o deputado.

Já entre os congressistas de direita, o tom foi diferente. Os que se manifestaram até as 15h45 de hoje nas redes sociais desejaram sorte ao novo Papa, com o foi o caso do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que desejou que o novo pontífice resgate os “verdadeiros valores cristãos”.

“Desejo muita sorte ao novo Papa, Leão XIV. Que ele possa reacender e fortalecer os verdadeiros valores cristãos e enfrentar com coragem e fé o avanço das pautas progressistas e anticristãs. Que Deus possa guiar todas as suas decisões e palavras”

Presidentes comemoram

Os presidentes da Câmara e do Senado também se manifestaram. Hugo Motta (Republicanos-PB), chefe da Casa Baixa, disse que o novo papa é revelado com a missão de ampliar a conciliação.

“Papa Leão XIV é revelado ao mundo com a missão de ampliar a conciliação e continuar o legado de Francisco, marcado pela tolerância, diálogo e pacificação. Todos nós seguidores da fé cristã desejamos muita sabedoria, fé e energia para o novo pontífice”, disse

Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), divulgou uma nota sobre o assunto. Disse que a escolha representa renovação espiritual e um chamado à união entre os povos.

“Recebo com alegria e respeito a eleição de Robert Prevost, Papa Leão XIV. Que sua chegada ao pontificado seja luz para os fiéis, força para os que têm fé e esperança para todos os que acreditam em um mundo mais justo, fraterno e solidário”, celebrou o senador.

Alcolumbre também desejou que o pontificado de Leão XIV seja uma “inspiração vida de paz, diálogo e amor ao próximo”. “Desejo que seu pontificado fortaleça os laços entre as nações e reavive, nos corações de todos, o poder transformador da fé, da compaixão e do bem comum”, reforçou.

