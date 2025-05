Com Xi e Maduro, Lula participa de desfile militar do Dia da Vitória na Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira (9/5) do desfile militar russo em celebração dos 80 anos da vitória da Segunda Guerra Mundial. O evento ocorreu na Praça Vermelha, um dos cartões-postais de Moscou.

Outros chefes de Estado marcaram presença nas celebrações, com destaque para o presidente da China, Xi Jinping, que sentou ao lado de Putin. Também esteve presente o ditador venezuelano Nicolás Maduro.

O desfile do Dia da Vitória é tradicional na Rússia. O país declarou um cessar-fogo de três dias na guerra com a Ucrânia para realizar o evento. Porém, os dois lados se acusam de romper o trato. Ataques de drones ucranianos nos arredores de Moscou na véspera do desfile fecharam o aeroporto da cidade.

Segundo o governo ucraniano, os ataques foram resposta a violações cometidas pela Rússia após o cessar-fogo, que começou na quarta-feira (7).

O desfile contou com 11.500 soldados russos, 1.500 dos quais lutaram na guerra com a Ucrânia. Cerca de 100 soldados chineses também desfilaram. Foi a primeira vez na celebração que drones estiveram entre os armamentos exibidos, já que são amplamente usados no conflito em andamento.











Lula teve encontros bilaterais

De acordo com a Rússia, 27 chefes de Estado compareceram ao desfile, incluindo o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, e o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que foi o único líder europeu a participar.

Durante as celebrações, Lula e os demais líderes presentes depositaram flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, monumento que homenageia os mortos soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Eles também almoçaram com Putin.

À tarde, o petista teve uma reunião bilateral com o presidente russo, e depois com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico.

