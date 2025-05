Zambelli e Delgatti começam a ser julgados no STF por invasão ao CNJ

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia, às 11h desta quinta-feira (9/5), o julgamento da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e do hacker Walter Delgatti Netto, acusados de invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A análise ocorre em plenário virtual, sem sessões presenciais, e marca a fase final da ação penal que envolve crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes será o primeiro a votar. Os outros quatro ministros da Turma têm até 16 de maio para inserir seus votos no sistema do Supremo. A decisão poderá resultar em condenações e definição de penas. Caso Zambelli receba sentença de prisão, ela pode perder o mandato parlamentar, mas isso só ocorrerá se forem esgotados todos os recursos possíveis.

Leia também: STF marca data de julgamento contra Zambelli e Delgatti

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Zambelli orientou Delgatti a invadir o sistema do CNJ com o objetivo de produzir um falso mandado de prisão contra Moraes. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, acusa ambos de arquitetar a inserção fraudulenta do documento como se fosse uma ordem legítima do próprio ministro. Também teria havido tentativa de bloquear valores da conta bancária de Moraes.

A defesa da deputada tentou adiar o julgamento e transferi-lo para o plenário físico do STF, alegando a necessidade de apresentar argumentos oralmente. O pedido foi rejeitado. Na quarta-feira (8), o advogado Daniel Bialski enviou ao Supremo um arquivo de áudio com a sustentação oral da defesa. Ele argumenta que a parlamentar não teve participação nos atos do hacker e nega todas as acusações.

Walter Delgatti, conhecido como o “hacker de Araraquara”, disse à Polícia Federal que recebeu pagamento da deputada para realizar a invasão. Em depoimento, ele afirmou que foi procurado por Zambelli e que ela teria idealizado toda a operação. A defesa do hacker também alega que a parlamentar foi a mentora da ação. Carla Zambelli, por sua vez, nega envolvimento e garante ser vítima de perseguição política.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular