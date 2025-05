Lula desembarca em Moscou para agenda com Putin e fala em "multilateralismo"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta quarta-feira (7/5) em Moscou, capital da Rússia, onde participará das comemorações dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial e terá uma série de compromissos com autoridades russas, incluindo o presidente Vladimir Putin.

O avião presidencial pousou às 17h53 no horário local (11h53 em Brasília), e o petista foi recebido com honras no Aeroporto de Moscou, como de praxe em visitas de chefes de Estado.

Lula visita o país a convite de Putin, que realiza na sexta-feira (9) a celebração do Dia da Vitória, na Praça Vermelha, em Moscou. Outros chefes de Estado também estarão presentes, como o presidente da China, Xi Jinping — país que o líder brasileiro visitará em seguida.

“Já estou na Rússia para participar das comemorações dos 80 anos do Dia da Vitória, que marcou o fim da Segunda Guerra. Esse dia, que define a vitória contra o nazismo”, escreveu o presidente em suas redes sociais.

“A vinda à Rússia reafirma nosso compromisso com o multilateralismo. Iremos assinar acordos de cooperação em Ciência e Tecnologia e buscar a ampliação das nossas parcerias comerciais”, acrescentou.

Já estou na Rússia para participar das comemorações dos 80 anos do Dia da Vitória, que marcou o fim da Segunda Guerra. Esse dia, que define a vitória contra o nazismo. A vinda à Rússia reafirma nosso compromisso com o multilateralismo. Iremos assinar acordos de cooperação em… pic.twitter.com/fQaY6v6T8e — Lula (@LulaOficial) May 7, 2025

Visita desagrada Ucrânia

O chefe do Executivo brasileiro fará também uma reunião bilateral com Putin. Além da relação entre os dois países, Lula tratará das negociações de paz na guerra da Ucrânia. Até o momento, o Planalto não divulgou a agenda oficial do petista no país.

A viagem teria causado nova crise diplomática com a Ucrânia, que estuda retirar sua representação diplomática do Brasil. O atual embaixador, Andrii Melnyk, foi realocado para representar a Ucrânia junto à Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e não há plano porora de enviar outro diplomata de alto nível para chefiar a embaixada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular